Les choses ont failli dégénérer ce lundi à Fatick. Les conducteurs de Jakarta très remontés accusent la police d’avoir tué Lamine Koita, un des leurs.

A en croire la Rfm,pour manifester leur mécontentement, ces jeunes qui ont barré la route nationale, ont fait face aux limiers en brûlant partout des pneus.

Le conducteur battu à mort

«Ils l’ont pris et l’ont amené à la plage et c’est là qu’ils l’ont battu à mort», a révélé l’un des manifestants du nom de Babacar Diouf. »ils l’ont battu et il vomissait du sang. On l’a amené à l’hôpital. Et c’est quand je suis arrivé à l’hôpital qu’on m’a dit qu’il a rendu l’âme», a ajouté Aida Seck, la mère du défunt.

Une plainte contre la police

D’après toujours la source, la famille de la victime ne compte pas rester les bras croisés. Elle va porter plainte.