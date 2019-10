Le « Bob Dylan sénégalais », Ismaël Lô, a dès l’entame de sa carrière musicale dédié un très beau tube qui traverse le temps à sa très ravissante épouse : Fatou Diallo. C’était le moyen le plus indiqué pour lui rendre l’ascenseur à celle qui a plaqué tous ses nombreux et riches courtisans pour devenir son épouse ; au moment où il galérait tellement que la famille de Fatou Diallo ne tenait pas à l’avoir comme beau-fils. Le couple qu’ils forment est l’un des plus réussis au Sénégal.

Ils ont de grands enfants, mais roucoulent comme du temps des premiers mois de leur ménage. On ne leur connait aucune frasque. Déterminée, Fa Diallo a la tête bien sur les épaules. En dépit de la dimension internationale de son mari, peu de Sénégalais peuvent poser un visage sur son nom : elle est plus que discrète et rangée. Derrière chaque grand homme, il y a une grande dame. Le couple izo/Fa Diallo en est une illustration. Izo qui a joué dans les boites les plus grandes et mythiques du monde est d’ailleurs devenu Conseiller économique et social, depuis le mois de juillet dernier.

Une nomination bien méritée et saluée par tous les musiciens. Il est sur qu’avec les conseils de son épouse, Izo saura défendre les intérêts de l’art et de la musique en particulier. Il est sur que c’est Fa qui inspire Izo dans ses œuvres Ismaël Lô, qui est aussi artiste peintre. Pendant qu’il peint, chante et joue de la guitare ou l’harmonica, Fa s’active au service de leur famille et de l’éducation : elle a monté un établissement qui va du préscolaire à l’enseignement moyen général. Fa est à la fois une beauté et une battante. Bon vent, Madame Lô !