Viviane Chidid peut désormais compter sur Fatou Gueweul Diouf. La chanteuse a fait son apparition lors de la fête d’anniversaire de la Reine du Djolof Band au Pullman. Selon le site people limametti.com Fatou Gueweul s’est confiée à Viviane pour qu’elle la soutienne dans ses actions surtout dans le domaine de la musique.

Pour qui connait Fatou, elle a toujours était une femme respectée dans le monde de l’art et est devenue une référence . Une offre non déclinée par Viviane qui en vraiment besoin actuellement. Séparée de son mari depuis quelques mois, l’ex de Bouba Ndour vit tranquillement dans son coin et se consacre à sa musique