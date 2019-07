Fatou Sy, femme de Ismaila Sarr : « Ce que Mon mari m’avait promis »

Les supporters de l’équipe du Sénégal à Saint-Louis ont laissé éclater leur joie après le but de Ismaïla Sarr et à la fin du match contre le Kenya. Ce but du Rennais, qui a délivré tout le peuple, Ismaïla Sarr l’avait promis à sa femme.

La foule a pris d’assaut la maison familiale de Ismaïla Sarr après le coup de sifflet final du match opposant les Lions aux Harambee Stars (3-0). Les habitants et supporters de l’auteur du premier but sénégalais ont laissé exploser leur joie. Avec des tam-tams, une sono à fond, des femmes qui tapaient sur des bols en aluminium, des cris hystériques des jeunes tous vêtus du maillot du numéro 18 sénégalais, le décor était campé dans la maison familiale d’Ismaïla Sarr. Les images de cette foule compacte, rassemblée dans une des plus grandes rues de Saint-Louis bordée par les rails du chemin de fer, rappellent l’épopée 2002. Après la victoire des Lions, un concert de klaxons a retenti dans les rues de la vieille ville. C’était l’euphorie à Saint-Louis ! L’une des personnes qui a sans doute eu beaucoup de plaisir à voir Ismaila Sarr marquer ce but, c’est Fatou Sy, sa femme. «Gaïndé Yombul. Bilay yaay Champion», a-t-elle publié sur son statut dès que le Rennais a marqué son but.

«Tu me l’avais promis mon cœur. On t’aime fort»

Deux minutes plus tard, elle revenait avec un post plus captivant où elle révèle que son Gaïndé lui avait promis de marquer un but. «Tu me l’avais promis mon cœur. On t’aime fort», publie-t-elle avec des émoticônes de visage joyeux. En voici un qui n’a pas fait que des heureux chez les Sénégalais, mais qui a honoré sa parole de marquer un but pour le bonheur de sa femme et de la population sénégalaise, particulièrement saint-louisienne. «Il m’avait promis de marquer un but pour moi et il l’a fait», déclare Mme Sarr. Fatou Sy, qui a pu joindre son mari auteur du premier but sénégalais, confie que Ismaïla s’est souvenu de la promesse qu’il lui avait faite. «On s’est parlé au téléphone après le match et il était très heureux. Il m’a dit : ‘’je t’avais promis de marquer un but pour toi et je l’ai fait. Je l’ai fait aussi pour toute ma famille et tous les Sénégalais’’», révèle la femme du Rennais.Pape Moussé Diaw

