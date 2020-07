Fatou Thiam ne digère pas “l’acharnement” de Moustapha Diakhaté envers Macky Sall. Dans une nouvelle publication, la politicienne attaque l’ancien membre de l’Apr.

Sorties maladroites

Peut-être que la démence a fait un saut chez lui, pour lui retirer le peu de raison qui lui restait. Ce mécontent multiplie les sorties maladroites, il se prononce sur tout et ne propose rien, il cherche à faire mal en insultant, il diffame à tout va pour nuire à l’honorabilité de son bienfaiteur, il cherche à exercer une pression pour revenir aux affaires, mais ne sait pas comment s’y prendre.

L’attention de Macky Sall

Un homme tortueux et ingrat, qui n’a plus aucune once de crédibilité doit être toujours la dernière à prendre la parole. Je sais que tout ce tintamarre, c’est juste pour attirer l’attention de son Excellence, le Président au cœur d’or, l’homme qui t’a fabriqué de toutes pièces, pour qu’il te trouve une planque. Mais ce que tu ignores, c’est qu’il n’a pas le temps de lire tes conneries, la résolution des problèmes des sénégalais, demeure sa seule et unique préoccupation.

Affaire Ndengler

Sur le plan de résilience économique proposé par le Président et dont la cohérence et la pertinence sautent à l’œil nu, tu as cherché vainement à le saborder, avec une mauvaise foi manifeste. Sur le contentieux de Ndengler qui opposait les populations à Babacar NGOM, tu as encore commis la maladresse d’indexer le Président sans raison, pourquoi un tel acharnement ? J’espère que tu auras l’honnêteté intellectuelle de saluer le dénouement heureux de ce litige grâce au Président de la République, éternel défenseur des couches vulnérables. Je te conseille de changer de démarche, parce que ta pression ne passera point.

Si tu avais un peu de reconnaissance, tu allais réfléchir avant de l’attaquer. Le Président reste fidèle dans sa démarche : travailler pour le peuple qui lui a renouvelé sa confiance.

Madame Fatou THIAM Présidente Mouvement ALUR.

