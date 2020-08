Fatou thiam tacle Thierno Alassane SALL et le traite d’ aigri” et de menteur

By Astou Sall

En quête de notoriété, il a voulu s’appuyer sur le mensonge et la calomnie, pour parfaire son image souillée dans le landerneau politique.

Décidément, la démarche est gauche et maladroite, et montre à plus d’un titre, que cet homme qui a procédé à une compilation de discussions privées pour en faire un maudit livre, a étalé ses défauts, mais n’a donné aucune information qui peut constituer pour nous de la valeur ajoutée.

Il a trempé dans l’encre sa haine et sa déception, pour tenter de jeter le discrédit sur la première institution de la République, mais aussi sur d’honnêtes hommes d’Etats.

Le commentaire est libre, mais les faits sont sacrés dit l’adage, mais le « TAS d’ordures », tout au long de ses feuilles inutiles et indécentes, a cherché à déformer les faits en sa faveur, pour se payer de façon malhonnête, un courage et une intégrité imaginaires.

Il a mis en exergue toute son incompétence, en confondant la vision et l’action. Il est bon de lui rappeler que la définition de la politique de la nation est du ressort du Président de la République, et en sa qualité de ministre, il est chargé de la traduire en actes, mais le contraire ne peut se produire.

Nous avons compris que cet homme est malhonnête, versatile, incohérent, inconséquent, mais aussi prétentieux. Nous avons pu faire appel à la VAR, et c’est ce même TAS qui avait vanté la totale transparence sur les contrats pétroliers, s’il revient pour dire le contraire, le mépris doit être forcément notre réponse.

Ton acharnement est manifeste, mais le Chef de l’Etat n’a pas une minute à te consacrer, car, le bien-être de nos concitoyens est sa seule préoccupation.

Tu as pris le chemin qui est aux antipodes de nos valeurs sociétales, alors ressaisis toi pendant qu’il est encore temps.

* Madame Fatou THIAM

Présidente Mouvement ALUR

