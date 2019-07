Fausse information sur la mort de l’ancien premier ministre l’opposition pointée du doigt

Le Photographe attitré et personnel du chef de l’Etat, Lionel Mandeix embauché en 2017, payé gracieusement par le Sénégal pour lustrer l’image du président Sall, se mêle désormais aux débats politiques du Sénégal. Il est encore plus plus actif que les membres de l’APR.

Sur la fausse information sur la mort de l’ancien premier ministre, ce polonais connait ceux qui sont derrières cette fausse information. « On atteint des sommets dans l’horreur … Cette opposition n’a plus aucun respect ! Mahammed Dionne va bien ! », a rassuré le photographe de Macky Sall. Quelle ingérence!