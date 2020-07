L’occasion de fêter une bonne nouvelle

Faustine Bollaert avait de quoi être heureuse mercredi 1er juillet. En effet, l’animatrice a fêté les 2 millions d’abonnés – tous réseaux sociaux confondus – aux comptes de son émission “Ca commence aujourd’hui”. Une bonne nouvelle célébrée en famille. Dans une vidéo postée sur son compte Instagram mercredi, l’animatrice de France 2 filme ses enfants sautant de joie. “Et vous savez pourquoi mes enfants, ils sont contents ? Eh bien, mes enfants, ils sont contents parce que depuis aujourd’hui, vous êtes 2 millions à nous suivre sur les réseaux sociaux. On est hyper fiers”, indique la maman d’Abbie, sept ans et Peter, bientôt cinq ans. “On n’arrête pas de parler de la grande famille ‘ça commence aujourd’hui’, ben là 2 millions, ça va faire cher la cousinade et mes enfants tout de suite ont plein de cousins. C’est pour ça qu’ils sont contents”, explique la présentatrice.

Si sur la vidéo, les internautes découvrent ses enfants, Faustine Bollaert prend soin de cacher leurs visages. Si l’animatrice et son mari Maxime Chattam se dévoilent un peu sur les réseaux sociaux, ils ont toujours veillé à préserver l’anonymat de leurs enfants. Alors que les tournages “Ca commence aujourd’hui” avaient été arrêtés pendant le confinement, ils ont pu reprendre au début du mois de mai. Pendant cette période particulière, Faustine Bollaert avait su garder le contact avec son public en proposant des lives sur les réseaux sociaux de l’émission avec notamment des rencontres sur Instagram.

“Ça commence aujourd’hui” est à retrouver chaque jour sur France 2 à 13h50.

Une publication partagée par @ faustinebollaert le 1 Juil. 2020 à 8 :59 PDT

Par Non Stop People TV