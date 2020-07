Depuis la mort de George Floyd, des soulèvement ont été notés un peu partout dans le monde, où des personnes tentent de détruire tous les symboles rattachés à la colonisation.

Au Sénégal, plusieurs voix s’élèvent pour demander le déboulonnement de la statue Faidherbe, qui se trouve à Saint-Louis.

Interrogé sur cette question, le Commandant des éléments français au Sénégal, le Général Bruno Baratz s’est exprimé. Pour lui, il s’agit d’un débat purement sénégalais. «Ce sont des affaires essentiellement sénégalaises, c’est l’histoire du Sénégal et c’est au Sénégal de se saisir de se débat. Ce n’est pas sûrement aux français de s’immiscer dans ce débat qui est purement sénégalais. C’est votre histoire, c’est à vous de la faire vivre et nous, nous regarderons cela bien entendu avec bienveillance par solidarité et par fraternité d’armes. Et on vous accompagnera dans tous vos choix», dit-il en marge de la cérémonie organisée à l’occasion de la célébration de la fête nationale de la France, rapporte Igfm.

Cet article Faut-il déboulonner la Statue Faidherbe ? Le commandant des éléments français au Sénégal se prononce est apparu en premier sur Sunubuzz.