Faute de passeport : L’ancien président Guinéen humilié à Paris

L’ex-président de la transition guinéenne et ancien haut fonctionnaire de l’union africaine, le Général Sékouba Konaté est bloqué à Paris, faute de passeport. Il a obtenu un document officiel de résident en France, mais, il a besoin d’un passeport valide, pour pouvoir voyager, hors du territoire de l’Hexagone.

Il a fait une demande en bonne et due forme à l’ambassade de la Guinée-Conakry, à Paris, mais doit prendre son mal en patience. En effet, suite à sa demande, il lui a été répondu que : « les opérations d’enrôlement, en vue de la délivrance des passeports biométriques ont pris fin sur le territoire français. En conséquence et dans l’attente de l’arrivée d’une prochaine mission d’enrôlement, l’ambassade ne délivre plus de passeports ».

Le Général Konaté est dubitatif, car des pressions antérieures ont été exercées pour le forcer à quitter le Maroc où il était resté, un moment. S’agit-il d’un harcèlement politique, de la part des autorités de Conakry, contre un homme soupçonné de vouloir revenir au bercail pour jouer sa partition dans le jeu politique national ? Une alliance avec le leader de l’UFDG, Cellou Dalein Diallo semble être, en bonne voie et cela fait grincer des dents du côté du président Alpha Condé. AC est entrain de mener l’enquête pour révéler les dessous des cartes. Et faire toute la lumière sur cette affaire.

Avoir un passeport (normal) est un droit, pouvoir se déplacer et s’exprimer librement, aussi. Et, pourquoi pas, prendre des positions politiques et les assumer ?

Avec afriqueconfidentielle.com.