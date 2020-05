Deux responsables politiques, notamment le leader de la Convergence libérale Bokk Gis-Gis, Pape Diop et Farba Senghor ont été cités dans l’enquête préliminaire sur les faux billets en euros, d’un montant de 1291 milliards saisis à Mbao.

Dépositions…

Selon nos confrères de Emedia, dans les dépositions lors de l’enquête préliminaire, l’un des mis en cause a cité l’ancien président de l’Assemblée nationale, Pape Diop et l’ancien ministre, Farba Senghor.

Renseignements…

Dans cette association de malfaiteurs et de blanchiment d’argent, Pape Diop et Farba Senghor et un faux marabout, six faussaires au total, seraient incriminés. Ce trafic de faux billets a commencé en août 2020, quand les gendarmes avaient reçu des renseignements sur un groupe s’activant dans la contrefaçon de signes monétaires.

Marabout…

D’après l’AS, le marabout du nom de D. Ndiaye a été mouillé par l’un des suspects B. Fall qui a confié que le marabout lui a proposé de les lui vendre et de le mettre en rapport avec quelqu’un qui puisse les laver. C’est ainsi qu’il a acheté trois paquets à raison de 50 000 FCfa l’unité.

