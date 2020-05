En pleine crise sanitaire, alors que les Sénégalais sont invités à se cotiser pour combattre le Coronavirus, le président de la République signe un décret accordant des privilèges énormes aux anciens présidents du Conseil économique, social et environnemental (CESE).

Le décret le stipulant, qui a fuité, a très vite été démenti par le Pole de Communication de la présidence de la République. « La Cellule de Communication de la Présidence de la République informe qu’un faux décret numéroté 2020-964, en date du 17 avril 2020, et relatif à la création d’un honorariat pour les anciens Présidents du Conseil économique, social et environnemental, circule actuellement dans les réseaux sociaux », indique le communiqué.

Seulement, le moins qu’on puisse dire, c’est Abdoulatif COULIBALY et consorts sont loin d’avoir convaincu. En effet, en ajoutant, dans leur communiqué, que : « tous les décrets pris par monsieur le président de la République sont publiés au Journal officiel de la République du Sénégal et sur le site du gouvernement », les communicants de Macky SALL ont incité certains à aller fouiner dans le Journal officiel. Et si le décret n° 2020-964, présenté comme faux, est invisible, le décret suivant n° 2020-965 « portant création et fixant les règles d’orientation et de fonctionnement du comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Force Covid-19 », est bien visible. La question que beaucoup se posent maintenant est que si le décret n° 2020-964, qui existe bien, n’est pas celui qui a fuité, qu’attend le Palais pour publier le vrai.

En outre, en présentant le décret, qui a fuité, comme faux, Abdoulatif COULIBALY, Seydou GUEYE et autres disent implicitement que la signature de Macky SALL a été imitée voire. Pourtant, ils ne s’en émeuvent pas. Mais, faut-il les prendre au sérieux ? Leur communiqué démenti » n’étant pas authentifié ni par une signature encore moins par un cachet. Bref, un faux démenti.

