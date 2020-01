Le maire de Mbour sera édifié sur son sort le 3 février prochain à l’issue de son procès devant le tribunal pour faux, usage de faux et falsification de documents administratifs.

Plainte du mouvement « Mbour justice »

Libération online renseigne que si le parquet a requis six (6) mois ferme contre El Hadji Fallou Sylla, lors de son procès qui s’est tenu lundi 7 janvier, après une plainte du mouvement Mbour Justice, c’est parce qu’il a été mis en mal lors de son interrogatoire.

100 millions F Cfa, jetés par la fenêtre…

En effet, renseigne toujours le site, El Hadji Fallou Sylla a rasé la Place publique du boulevard Houphouët Boigny pour y faire ériger un central commercial. Or, l’équipe municipale sortante avait dépensé presque 100 millions F Cfa pour aménager cette même place.

L’utopie d’une délibération

El Hadji Fallou Sylla a toujours soutenu avoir agi sur la base d’une délibération du conseil municipal qui aurait autorisé la construction du central commercial.

Mais devant le juge, il a été incapable de produire ce document du conseil municipal qui, en réalité n’existe que dans sa tête.

Senego

