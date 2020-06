La 33e journée de Liga offre un choc décisif pour le titre. Opposé à l’Atlético de Madrid, le FC Barcelone n’a pas le droit à l’erreur. A deux points du Real Madrid en Liga, les Blaugranas ne doivent plus perdre de terrain. Et pour ce faire, Quique Sétien propose un 4-4-2 avec Marc-André ter Stegen dans les buts. Nelson Semedo, Gerard Piqué, Clément Lenglet et Jordi Alba prennent place en défense. Au milieux, Sergio Busquets, Ivan Rakitic, Riqui Puig et Arturo Vidal sont associés. Enfin, Lionel Messi et Luis Suarez composent l’attaque.

De son côté, l’Atlético de Madrid opte pour un 4-4-2 classique avec Jan Oblak comme dernier rempart. Devant lui, le Slovène voit Santiago Arias, Felipe Monteiro, José Maria Gimenez et Renan Lodi prendre place. Le double pivot est constitué de Thomas Partey et Saul Niguez alors que Marcos Llorente et Yannick Carrasco se retrouvent plus haut. Enfin, Angel Correa tournera autour de Diego Costa.

Les compositions :

FC Barcelone : Ter Stegen – Semedo, Piqué, Lenglet, Alba – Puig, Busquets, Rakitic, Vidal – Messi, Suarez

Atlético de Madrid : Oblak – Arias, Felipe, Gimenez, Lodi – Llorente, Partey, Saul, Carrasco – Correa, Costa

