Le FC Barcelone passe un test pour le compte de la 31e journée de Liga. Les Catalans qui sont opposés à l’Athletic Bilbao n’ont plus le droit à l’erreur. Les Blaugranas s’organisent dans un 4-3-3 avec Marc-André ter Stegen dans les buts. Nelson Semedo, Gerard Piqué, Clément Lenglet et Jordi Alba forment la défense. Aligné en sentinelle, Sergio Busquets est accompagné par Arturo Vidal et Arthur Melo. Enfin, Lionel Messi et Antoine Griezmann accompagnent Luis Suarez en attaque.

De son côté, l’Athletic Bilbao mise pour un 4-2-3-1 avec Unai Simon dans les cages. Oscar De Marcos, Unai Nunez, Yeray Alvarez et Mikel Balenziage sont positionnés devant le portier basque. Le double pivot est constitué d’Unai Lopez et Mikel Vesga. Seul en pointe, Inaki Williams est soutenu par Inigo Lekue, Oihan Sancet et Inigo Cordoba.

Les compositions :

FC Barcelone : Ter Stegen – Semedo, Piqué, Lenglet, Alba – Vidal, Busquets, Arthur – Messi, Suarez, Griezmann

Athletic Bilbao : Simon – De Marcos, Nunez, Yeray, Balenziaga – Lopez, Vesga – Lekue, Sancet, Cordoba – Williams

Suivez la rencontre sur notre live commenté