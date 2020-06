La suite après cette publicité

Depuis hier soir, la Liga NOS portugaise est le deuxième championnat à avoir redémarré après la Bundesliga. En Espagne, il faudra attendre le 11 juin pour le retour de la Liga avec le derby andalou entre Séville et le Betis. Pour les fans du FC Barcelone et du Real Madrid, il faudra être un tout petit peu plus patient puisque les Culés joueront le 12 sur le terrain de Majorque, tandis que les Merengues recevront Eibar le 13.

Mais d’ici là, Lionel Messi (32 ans) sera au coeur de toute les attentions. Car depuis cette nuit, une drôle de rumeur enfle du côté de Barcelone. Absent de l’entraînement hier, l’international argentin (138 sélections, 70 buts) était censé se trouver en salle afin de poursuivre un programme de reprise individuel prévu par le Barça. Ça, c’est la version du club. Mais la presse espagnole relaie une information de la chaîne TV3 selon laquelle La Pulga serait en réalité blessée !

Messi out pour la reprise ?

AS dévoile le contenu de l’information en précisant que Messi aurait ressenti une gêne mardi dernier et souffrirait de problèmes à l’adducteur. Le numéro 10 blaugrana aurait même passé des examens qui aurait descellé une mini déchirure. Conséquence, la star catalane pourrait être tenue éloignée des terrains entre 7 et 10 jours et rater donc la reprise de la Liga. Une annonce face à laquelle le Barça n’a pas tardé à réagir. Une réaction relayée d’ailleurs par Mundo Deportivo.

« Messi est venu s’entraîner à la Ciutat Deportiva (le centre d’entraînement du Barça) et a réalisé un autre type de travail (que ses coéquipiers). Il n’y a aucune préoccupation ». Qui dit vrai ? Si la blessure de l’Argentin n’a rien de très grave, elle relance toutefois le débat sur la condition physique des joueurs avec cette reprise. Car l’ensemble des médias espagnols ayant relayé l’information rappelle que le Barça va enchaîner 11 matches de Liga en un peu plus de cinq semaines. Sans oublier les rencontres de Ligue des Champions si le Barça passe le cap des huitièmes de finale face au Napoli.