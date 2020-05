Lorsque le FC Barcelone est allé chercher Ivan Rakitic à Séville à l’été 2014, le constat était assez unanime : le club catalan avait frappé un gros coup. Auteur de belles saisons en Andalousie, le Croate n’avait coûté que 18 millions d’euros et était donc un cadeau plus qu’appréciable et bon marché pour Luis Enrique. Très vite, le joueur qu’est allé chercher Andoni Zubizarreta s’est avéré être un excellent coup, s’imposant dans l’entrejeu de la formation catalane championne d’Europe de 2015. Aux côtés d’un Xavi qui arrivait sur la fin, il était même l’un des principaux symboles de ce nouveau Barça de Lucho, qui se caractérisait par un jeu un peu plus vertical que celui de ses prédécesseurs.

Tignasse blonde au vent, le numéro 4 du Barça ne s’affirmait pas encore comme un patron de l’équipe, mais sa facilité à se projeter vers l’avant en faisait un atout de poids pour l’actuel sélectionneur espagnol. En plus de compter sur ce trio composé de Neymar, Messi et Luis Suarez dont il est inutile de tisser les louanges, l’équipe catalane avait en Ivan Rakitic un joueur capable d’arriver depuis les lignes plus reculées pour frapper au but ou pour créer de nouveaux décalages. Un profil complet, capable d’apporter un peu de folie à l’attaque donc, tout en étant également en mesure de temporiser et de calmer le jeu lorsque la situation le demandait. Un joueur fiable, tant sur les séquences offensives que défensives.

L’homme fort d’Ernesto Valverde

Mais après deux premières saisons plus que réussies et un exercice 2016/2017 où on le sentait déjà un peu plus en difficulté, Ivan Rakitic a peu à peu sombré, jusqu’à devenir un indésirable, d’abord aux yeux de certains supporters, puis maintenant aux yeux des dirigeants. Un déclin difficilement explicable aux premiers abords, puisque contrairement à d’autres joueurs importants comme Iniesta ou Xavi avant lui, il ne s’explique pas par des soucis physiques ni à l’entrée dans un âge assez avancé. C’est simple : pratiquement du jour au lendemain, on a découvert un Rakitic frileux balle au pied, se contentant de jouer de façon latérale la plupart du temps, cherchant la solution de facilité. Un joueur de moins en moins mobile, toujours impliqué défensivement certes, mais qui pesait de moins en moins dans l’élaboration puis la conclusion des actions.

Ses quelques buts dans des matchs importants lui ont permis de garder la tête hors de l’eau, mais force est de constater qu’en l’absence de véritable maître à jouer à ses côtés, Rakitic a du mal. Un constat qui renforce la thèse avançant qu’il est avant tout un joueur de complément plus qu’un leader, rôle qu’a pourtant souvent voulu lui attribuer Ernesto Valverde, pour qui il a toujours été indispensable à l’exception de ce début de saison. L’erreur a probablement été de vouloir faire de lui un joueur s’inscrivant dans la lignée d’un Iniesta ou d’un Xavi, alors qu’au contraire c’est quand il a eu ce rôle pratiquement équivalent à celui de box-to-box qu’il a le plus brillé. Peut-être a-t-il aussi pâti des consignes et des systèmes du Txingurri, qui n’a pas hésité à le positionner en milieu droit lorsqu’il a misé sur un 4-4-2 par exemple, profitant des bonnes prédispositions défensives du Croate pour bloquer un couloir droit globalement assez mal défendu par Sergi Roberto ou Nelson Semedo.

Une communication insolente

Ivan Rakitic s’était-il installé dans une zone de confort à Barcelone ? Probablement, d’autant plus que, comme expliqué plus haut, Ernesto Valverde lui a toujours fait confiance et n’a pas forcément cherché à le mettre en concurrence. Il est peut-être le joueur qui divise le plus en Catalogne aujourd’hui, dans la mesure où il reste adoré par une partie du public, en témoignent ses ovations régulières au Camp Nou, pendant qu’une autre partie commence à être lassée, par son niveau mais également par sa communication souvent jugée insolente et pas en accord avec son niveau sur la pelouse. « Le traitement que m’a réservé le club m’a fait très mal. […] Je ne suis pas un sac de pommes de terre avec lequel on peut faire ce qu’on veut. Je veux être dans un endroit où on m’aime, on me respecte et où on ait besoin de moi », confiait-il récemment.

Les heures du numéro 4 à Barcelone sont donc comptées, mais une question se pose : qui voudrait bien de lui ? Comme beaucoup d’autres joueurs du Barça dont la valeur marchande se dégrade, le contrat de Rakitic coûte très cher à son club (7,8M€ net par saison), et rend la recherche d’un nouveau point de chute très compliqué, encore plus avec la crise financière liée au coronavirus. Rares sont les équipes qui vont pouvoir s’aligner sur ses émoluments, et si le FC Barcelone cherche à l’inclure dans diverses opérations, l’Inter et la Juventus auraient déjà refusé de le récupérer. Mais qui va bien vouloir du Croate ?

