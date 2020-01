Visiblement Moussa Wagué ne figure pas sur les plans du nouveau sélectionneur Quique Sétien. Le remplaçant d’Ernesto Valverde sur le banc des Blaugranas a encore établi sa liste sans y inclure Wagué.

Wagué absent

Ce mardi, le Barça a divulgué la liste des joueurs convoqués pour le match de Coupe du Roi contre Ibiza. Si l’absence des cadres Messi, Piqué et Busquets qui ont besoin de repos pour les grands rendez-vous n’a rien d’étonnant, pour Moussa Wagué, cela inquiète.

Un avenir flou

Souvent écarté du groupe en championnat, Moussa Wagué devrait normalement avoir du temps de jeu en Coupe du Roi. Mais le constat est alarmant pour l’international Sénégalais. Il semble ne pas être sur les plans du nouveau coach Quique Sétien.

Deux joueurs du Barça B appelés

Le coach espagnol mise sur le retour de Frenkie de Jong, suspendu face à Grenade, et fait appel à deux joueurs du Barça B, Abel Ruiz et Chumi. Par ailleurs, Carles Pérez, Riqui Puig et Ansu Fati sont de nouveaux convoqués.

SENEGO