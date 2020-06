Alors que le FC Barcelone s’apprête à affronter l’Atlético de Madrid ce mardi soir, les Blaugranas, qui affichent deux unités de retard au compteur, n’ont plus le droit à l’erreur s’ils espèrent conserver leur titre de champion d’Espagne à l’issue de la saison. Une chose s’annonçant compliquée à l’heure où de nombreuses tensions semblent avoir éclaté en interne, où les joueurs n’adhèrent pas aux manières de leur entraîneur Quique Setién . Parmi tout cela, Antoine Griezmann (29 ans) est toujours pointé du doigt pour ses performances très moyennes avec la tunique du club catalan. Interrogé à ce sujet dans les colonnes du Parisien ce mardi, Clément Lenglet (25 ans) est venu défendre son compatriote.

«Non, Antoine est bien intégré dans le vestiaire, il n’y a vraiment aucun problème. Sur le terrain, lui-même sait qu’il est capable de mieux faire. Mais il ne faut pas oublier ses statistiques. Il a quand même inscrit 14 buts et délivré plusieurs passes décisives (NDLR : 4). Pour une première saison, c’est pas mal. Mais comme Antoine, dans un style différent, nous a habitués à mieux à l’Atlético, c’est un joueur avec lequel on est très exigeant. Mais je le vois travailler dur à l’entraînement, ça ne peut que s’améliorer. C’est toujours pareil quand un attaquant du Barça ne marque pas pendant deux matchs, c’est qu’il est en difficulté. Quand il mettra deux buts, on dira que Super-Antoine est de retour», a ainsi lâché l’ancien défenseur du Séville FC. Antoine Griezmann appréciera le soutien, de bon augure avant d’affronter ses anciens partenaires dans le choc de la 33e journée de Liga.