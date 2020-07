C’est désormais officiel, le Real Madrid est champion d’Espagne. Face à Villarreal hier, les hommes de Zinedine Zidane ont gagné leur rencontre sur le score de 2-1. Ce qui leur a permis de décrocher leur 34e championnat d’Espagne. Au même moment, le Barça a perdu à domicile, face à Osasuna (1-2). a la fin de ce match, le capitaine du FC Barcelone, Lionel Messi, a fait une sortie médiatique très remarquée.

« Il faut faire preuve d’autocritique. L’équipe laisse beaucoup à désirer dans de nombreux matchs. Madrid a fait son truc, ils ont beaucoup de mérite mais nous avons beaucoup aidé. Nous avons perdu beaucoup de points que nous n’aurions pas dû perdre. Les gens manquent de patience et c’est normal. On sort de grosses défaites, c’est pas normal. On a été mauvais de janvier à aujourd’hui. Ce match reflète ce qui a été une année très irrégulière pour une équipe très faible, battue à l’intensité. On encaisse facilement de occasions et des buts. Si on veut gagner contre Naples, il faut changer énormément de choses », dit-il.

