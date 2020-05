La suite après cette publicité

En août prochain, cela fera trois ans qu’Ousmane Dembélé est un joueur du FC Barcelone. Arrivé en 2017 en Catalogne, l’ailier français a souvent eu du mal à s’imposer au sein de la formation espagnole, et ce à cause de nombreuses blessures. Trop souvent blessé, le champion du Monde 2018 a encore raté plusieurs mois de compétition cette saison, lui qui n’a plus porté le maillot catalan depuis le 23 novembre.

Sous contrat avec les Blaugranas jusqu’en juin 2022, l’ancien joueur du Stade Rennais est donc un petit casse-tête pour la direction barcelonaise. Pour rappel, les dirigeants du Barça avaient dû dépenser environ 105 millions d’euros (+ 40M€ de bonus) il y a quelques années pour s’attacher ses services et en faire le remplaçant de Neymar, sur le papier. Et alors que le mercato n’a pas encore ouvert ses portes officiellement, Ousmane Dembélé intéresserait déjà une formation.

Thomas Tuchel apprécie le Français

D’après les informations du média espagnol Sport, le joueur de 23 ans serait à nouveau dans le viseur du Paris Saint-Germain. Thomas Tuchel, l’actuel entraîneur du club de la capitale, apprécierait toujours le Français qu’il a eu sous ses ordres au BvB. Mais avec sa rupture du tendon du biceps fémoral de la cuisse droite, Ousmane Dembélé risque d’être encore absent un petit moment.

Si la Liga reprend la semaine du 8 juin, le principal concerné devrait encore être absent. Un aspect qui ne gêne pas forcément le PSG selon le quotidien, le club français pensant simplement que ses muscles continuent de croître. De son côté, le Barça pourrait profiter de tout ça dans l’opération Neymar comme l’explique Sport… Affaire à suivre.