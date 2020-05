La suite après cette publicité

La presse espagnole le martèle depuis des mois : seuls trois joueurs sont actuellement invendables à Barcelone : Lionel Messi, Marc-André ter Stegen et Frenkie de Jong. Cela ne veut pas dire que tous les autres joueurs de l’effectif seront poussés vers la sortie, mais pour un nombre assez conséquent d’entre eux, c’est le cas. Le FC Barcelone souhaite effectivement utiliser plusieurs de ses actifs pour les inclure dans des échanges ou pour les vendre et remplir les caisses.

Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Junior Firpo en font partie, tout comme Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho ou Samuel Umtiti à un degré moindre. C’est aussi le cas pour Arthur Melo. Une décision qui a du mal à passer auprès de bon nombre de supporters, puisque contrairement à la plupart des joueurs cités, l’international brésilien de 23 ans n’a pas forcément été mauvais depuis son arrivée il y a deux saisons. Le FC Barcelone souhaite notamment l’inclure dans l’opération Miralem Pjanic.

Arthur est à l’aise dans le jeu catalan

C’est d’ailleurs le seul joueur que les Turinois accepteraient de récupérer pour l’ancien de l’Olympique Lyonnais. Seulement, Arthur a déjà fait savoir publiquement et en interne qu’il n’avait aucune intention de partir. Ce samedi, Mundo Deportivo dévoile les raisons qui poussent l’ancien de Gremio à faire le forcing pour rester. Le joueur estime notamment qu’il est dans l’équipe qui s’adapte le mieux à ses caractéristiques, et où il peut exploiter au mieux son potentiel. Le milieu de terrain de la Canarinha souhaite ainsi s’inscrire dans la lignée de Xavi et Iniesta, et ne souhaite jouer que dans une équipe où la possession est importante.

Sa bonne entente avec Sergio Busquets sur le terrain serait également une des raisons qui le conforte dans son choix. Même si Quique Setién ne l’a pas toujours titularisé, Arthur se sent à l’aise sous ses ordres, et est convaincu qu’il pourra le réussie à faire de lui un titulaire indiscutable une fois les pépins physiques passés. Dans sa vie personnelle, Arthur serait également très heureux à Barcelone, où il s’est particulièrement bien adapté. Autant dire que la Juventus peut faire une croix sur lui, comme le Barça risque de devoir en faire une sur Pjanic…