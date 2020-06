Ce samedi, le FC Barcelone a lâché deux points précieux dans la course au titre en Liga en étant rattrapé en toute fin de match sur la pelouse du Celta de Vigo (2-2) . La faute notamment à un Iago Aspas très inspiré et auteur du but égalisateur sur coup franc, où le positionnement et le comportement d’Antoine Griezmann (remplaçant au coup d’envoi, rentré en jeu à la 81e minute) sont pointés du doigt.

Interrogé en conférence de presse d’après match au sujet du Français, Quique Setién a évoqué le prix de l’ancien attaquant de l’Atlético de Madrid, transféré en échange de 120 M€ l’été dernier : «Griezmann ? Je ne regarde pas si les prix des transferts sont chers ou pas chers. Il s’agit de décisions techniques», a simplement lâché le technicien espagnol de 61 ans.