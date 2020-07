Le FC Barcelone n’y arrive toujours pas. Après avoir été accroché sur la pelouse du Celta de Vigo (2-2) lors de la 32e journée de Liga, les Catalans n’ont une nouvelle fois pas su prendre l’ascendant, cette fois-ci contre l’Atlético (2-2) . Un nul qui permettra au Real Madrid de prendre quatre points d’avance en tête du classement ce jeudi soir, à domicile contre Getafe (22h).

L’entraîneur blaugrana Quique Setién est encore un peu plus dans la tourmente. De l’autre côté des Pyrénées, les médias font savoir que le technicien est lâché par son vestiaire. Ce que l’intéressé lui-même a tenu à réfuter. « Oui, je me sens soutenu par le vestiaire, évidemment », a-t-il annoncé au quotidien Sport, avant d’ajouter qu’il se sent fort. Reste désormais à le prouver par des victoires sur le terrain. Une chose est sûre, Quique Setién est sur la sellette.