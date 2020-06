La suite après cette publicité

L’hiver dernier, lorsque Ernesto Valverde était plus que jamais sur la sellette, le FC Barcelone avait envoyé une délégation aux Qatar pour tenter de convaincre Xavi (40 ans) de quitter son poste d’entraîneur d’Al Sadd et de faire son grand retour au Camp Nou. En vain. Au final, les Culés s’étaient rabattus sur l’ancien technicien du Betis, Quique Setién.

Quelques mois plus tard, Setién et son staff sont très loin de faire l’unanimité. Depuis hier, la presse espagnole évoque d’ailleurs une rupture entre le vestiaire catalan et son coach. Ce matin, les médias madrilènes ne se privent pas non plus pour relayer une séquence dans laquelle Lionel Messi semble ignorer royalement l’adjoint de Setién venu lui passer des consignes. Sur le papier, pas sûr que ce dernier fasse long feu sur le banc barcelonais.

L’appel du pied de Xavi au Barça

Goal confirme d’ailleurs cette tendance en indiquant que le board catalan souhaiterait déjà se séparer de son coach. Dès lors, les nouvelles déclarations de Xavi à Sport risquent de faire un peu de bruit chez les socio du club. « Ma plus grande ambition c’est d’être l’entraîneur du Barça et revenir au club pour triompher. Pas moi, mais les joueurs et le club. Mon staff technique se prépare énormément pour ça. » Après avoir justifié son refus hivernal par un mauvais timing, Xavi semble cette fois prêt à relever le défi.

Et si ce n’est pas l’été prochain, ce sera peut-être en 2021, année des prochaines élections présidentielles du FC Barcelone. « Je suis la personne d’un club. Ce que j’aimerais, c’est avoir toutes les composantes pour revenir au moment exact pour démarrer un nouveau projet. Je l’ai dit à de nombreuses reprises, mais j’aimerais prendre des décisions footballistiques au Barça. C’est évident qu’un tel scénario après des élections serait parfait. Je n’écarte rien. Ils sont venus me chercher en janvier. Nous avons parlé, mais je leur ai dit que le contexte et le timing n’étaient pas bons. Mais j’espère que l’opportunité se représentera ». A bon entendeur…