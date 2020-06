La suite après cette publicité

Comment faire pour bien boucler la boucle ? Arjen Robben a forcément la réponse. L’ailier néerlandais, passé par le PSV Eindhoven, Chelsea, le Real Madrid et le Bayern Munich, a en effet décidé de sortir de sa retraite. L’été dernier, le joueur alors âgé de 35 ans avait décidé de raccrocher les crampons après ses dix années passées en Allemagne. Mais plusieurs mois plus tard, l’appel des terrains a été plus fort puisque le principal concerné a décidé de revenir au FC Groningen, son club formateur, pour une ultime pige . Présenté ce dimanche à la presse, Arjen Robben était alors très attendu pour justifier son choix assez surprenant.

Et rapidement, l’ancien Bavarois a été clair, expliquant qu’il ne forcerait pas pour jouer. « Je n’ai rien à perdre. Ma carrière est déjà réussie, il y a un très beau nœud papillon autour. Je sais qu’il y a une grande différence de niveau entre le Bayern Munich et Groningen, mais pourquoi cela devrait-il être un problème ? Nous verrons où le navire terminera. Elle (son aventure, ndlr) peut être terminée dans un mois, ou peut-être dans deux ans. Je suis rentré à la maison et j’aimerais aider le club. Bien sûr, je veux m’amuser moi aussi. Mais à un autre club, j’aurais dit non », a lâché le Néerlandais, qui serait donc resté à la retraite si son club formateur n’était pas venu aux nouvelles, dans des propos relayés par De Telegraaf.

Un retour en sélection «pas à l’ordre du jour»

Malgré tout, ce retour du joueur âgé de 35 ans ne fait pas l’unanimité, certains pointant déjà du doigt sa condition physique qui pourrait lui jouer des tours. Mais Arjen Robben a répondu aux critiques : «qu’est-ce que ça peut me faire ? Je ne pense pas du tout comme cela. Je suis une personne positive. Peut-être que ça ne fonctionnera pas physiquement. Mais si je n’essaie pas, alors je ne le saurai sûrement jamais. (…) L’objectif est d’enchaîner les matchs si tout reste en ordre physiquement.»

Les premiers matches d’Arjen Robben avec sa nouvelle équipe seront donc suivis de près. Et en cas de bonnes performances, pourquoi pas revenir en sélection ? À cette question, le natif de Bedum a répondu très franchement. «Ce n’est pas à l’ordre du jour. Je dois d’abord m’entraîner et ensuite jouer des rencontres. Et selon moi, notre équipe nationale n’est pas dans le besoin», a-t-il expliqué comme le relaye La Dernière Heure. Rendez-vous donc dans quelques semaines pour son retour sur les terrains.