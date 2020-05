La saison est terminée en France. L’heure est au bilan pour les clubs qui en profitent pour régulariser les contrats des joueurs et lancer leur mercato. Au FC Sochaux-Montbéliard qui compte des joueurs sénégalais dans son effectif. On en sait un peu plus sur leurs situations.

Il y’aura un départ, Amadou Dia Ndiaye va retourner au FC Metz. Arrivé à Sochaux en janvier en prêt pour une durée de 6 mois (jusqu’à la fin de la saison), il est victime des conséquences du Covid-19 en France qui a arrêté le championnat depuis le 13 mars. L’attaquant de la sélection U20 a disputé 5 matchs comptant au passage une passe décisive. L’ancien pensionnaire de Génération Foot va retrouver le FC Metz qui a réussi à se maintenir en Ligue 1 et devra encore rivaliser avec ses aînés ( Habib Diallo, Ibrahima Niane, Opa Ngette ) pour trouver une place dans la ligne d’attaque des grenats.

Ousseynou Thioune (21 matchs, 3 passes décisives) va consolider ses acquis. A en croire le directeur sportif Thomas Deniaud sur maligue2, le deuxième meilleur passeur du club va prolonger d’un an. Sa prolongation est en « bonne voie » dit il, tout comme celle du défenseur Christophe Diedhiou (19 matchs). Le meilleur buteur du club Abdoulaye Sané (25 matchs, 10 buts et 3PD) devrait entrer en discussions avec les dirigeants également pour prolonger, mais un départ reste possible. Depuis deux saisons, il assure l’offensive des Lionceaux.

wiwsport.com

wiwsport

