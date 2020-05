Après des très belles saisons signées à Boulogne, Clermont puis Orléans, Joseph Lopy met la main sur les derniers détails de son retour à Sochaux. Sa signature est imminente.

Après avoir déjà obtenu les arrivées de Florentin Pogba (libre) et Bryan Soumaré (prêt), Sochaux devrait encore décrocher une belle timbale dans les heures à venir avec la très probable signature de Joseph Lopy.

Approché depuis de longs mois par son club formateur, le joueur d’Orléans dont le contrat arrive à échéance au 30 juin attendait la date du 20 mai pour définitivement se positionner son avenir. Et il devait en principe attendre de savoir quel sort serait réservé à l’USO après reformatage ou… non de la Ligue 2 à compter de la saison prochaine.

Si la LFP a, comme prévu, entériné ce mercredi après-midi un vote favorable à 57 % au passage à 22 clubs et donc laissé augurer un possible repêchage d’Orléans, Noël Le Graet devrait in fine faire barrage et maintenir le championnat en l’état lors du prochain Comex de la FFF.

Joseph Lopy a en tout cas les mains totalement libres pour arrêter son choix. Un choix qui est donc à 99 % porté en faveur du projet sochalien.

À Sochaux pour refaire remonter le club en Ligue 1

En contact avec le joueur et son agent, Thomas Deniaud confiait ces dernières heures que les différentes parties « étaient toutes proches de s’entendre et que le dossier clé du recrutement la sentinelle était quasi bouclé » de son point de vue. Le challenge de remonter en Ligue 1 sous trois ans a fait »tilt » dans la tête du joueur. On rappelle qu’il avait été contraint de quitter Sochaux en 2015 un an après la fracassante descente du club après le fameux match contre Evian (0-3) suivi des tribunes. Les souvenirs de cet épisode sonnent encore comme un crève-cœur.

À 28 ans et plus de 200 matchs en pro, auteur de 11 buts en 73 matchs avec Orléans, Joseph Lopy possède désormais une solide expérience qui lui fait cocher de nombreuses cases dans la constitution du nouveau groupe ambitieux d’Omar Daf. Il pourra être à la fois la caution morale et technique ou encore faire résonner sa réelle fibre franc-comtoise cultivée dès son arrivée au centre de formation du FCSM fin 2010.

L’Est Républicain

wiwsport

L’article FC Sochaux : Joseph Lopy tout proche du retour aux sources est apparu en premier sur Snap221.info.