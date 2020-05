aLa Fédération sénégalaise de football (Fsf) annonce dans un communiqué vouloir payer 343 millions 748 mille francs Cfa pour les honoraires des arbitres et les subventions octroyées aux clubs et groupements associés confrontés à la pandémie de Covid-19. «Au total, la Fsf a déboursé la somme de 343 millions 748 mille francs pour le paiement des honoraires des arbitres et des subventions aux clubs pour la saison 2019-2020», indique le texte.

Pour les honoraires des arbitres, la Fsf va débourser 62 millions 748 mille, ensuite 70 millions pour les clubs de l’élite, 49 millions pour ceux de Ligue 2, puis 48 millions pour ceux de National 1 (division 3), et 32 millions pour ceux de National 2 (D4).

Les clubs féminins de D1 et de D2, les clubs de division régionale, l’Organisme national de coordination des activités de vacances (Oncav) et l’Association des médecins du sport recevront également leur part de ces subventions, dont les chèques seront remis le 2 juin, selon le communiqué.

Lequotidien Journal d’informations Générales

