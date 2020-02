PUBLICITÉ

Le match a commencé avec la foule de bonne humeur, avec le capitaine Siya Kolisi, vainqueur de la Coupe du monde de Springbok, faisant une entrée surprise sur le terrain pour lancer le tirage au sort d’avant-match.

Kolisi a remis à Federer un maillot Springbok portant le nom de la star suisse sur le dos, le 20 fois vainqueur du Grand Chelem le portant lors de son échauffement.

Plus tôt, dans le lever de rideau en double, Federer a fait équipe avec le co-fondateur de Microsoft, philanthrope et rand billionaire, Bill Gates, pour vaincre Nadal et le comédien sud-africain Trevor Noah 6-3.