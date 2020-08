I. Thiam, B. Ndiaye et M. Diallo, les trois présumés auteurs de la vidéo dans laquelle F. N., accusée de vol, est filmée presque nue, seront jugés le 7 août prochain, rapporte Le Soleil.

Après deux renvois, les 23 et le 30 juillet derniers, le dossier a été enrôlé à cette date pour convocation de la partie civile et des témoins, dont la propriétaire de la boutique et la gérante de l’atelier de couture.

Les trois personnes sont poursuivies pour les chefs d’inculpation de collecte et diffusion des données à caractère personnel, attentat à la pudeur et atteinte à la dignité humaine.

