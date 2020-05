L’attaquant de Leicester City Islam Slimani s’est confié au Score . La vainqueur de la CAN 2019 avec l’Algérie a évoqué son prêt à l’AS Monaco cette saison, avec qui il a inscrit 9 buts et délivré 8 passes décisives en 18 matches de Ligue 1. Le buteur a également évoqué son avenir et son expérience difficile du côté de Fenerbahce lors de la saison 2018/2019. Auteur de 5 buts en 25 matches TTC avec le club stambouliote, Slimani a été confronté à une gestion extra-sportive incompréhensible. Explications.

« C’était tout sauf du football. Tout se décide dans les coulisses. L’ambiance était malsaine. J’ai dû endurer beaucoup de choses là-bas. Tout a pourtant bien commencé pour moi. Je jouais comme titulaire à mes débuts mais tout a basculé du jour au lendemain avec l’arrivée d’un nouvel entraîneur qui a décidé de nous mettre à l’écart, moi et (Yassine) Benzia. Une semaine après son arrivée, il nous avait annoncé qu’on ne pouvait plus s’entraîner parce qu’on était tous deux sur la liste des joueurs à prêter. On n’en revenait pas. Jusqu’à ce jour, on ne sait toujours pas, moi et Benzia, pourquoi on nous a traités de la sorte. Mais il est clair que les raisons sont extra-sportives, parce que si on parle foot, on était les meilleurs », a-t-il regretté. Une mauvaise passe qu’il considère cependant comme « enrichissante ».