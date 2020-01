La latéral droit des Lions de l’épopée 2002 adoube la bande à Sadio Mané et Cie. « Cette génération est plus humble que la nôtre. Je pense que la génération actuelle des Lions fait plus dans l’humilité et travaille plus », avoue Ferdinand Coly, dans un entretien avec Record.

Parlant de sa génération, Coly souligne qu’un ressort s’était cassé dans la Tanière car il n’y avait plus un esprit d’équipe. « Chacun voulait tirer la couverture, chacun voulait balayer devant sa porte », ajoute-t-il.