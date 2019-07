FERDINAND COLY: Pourquoi j’ai conseillé à ALIOU CISSÉ de quitter la tanière

Dakar, 29 juil (APS) – Ferdinand Coly, l’ancien arrière droit des Lions conseille à Aliou Cissé de céder sa place de sélectionneur du Sénégal ce qui devrait lui permettre de partir par la grande porte.

‘’C’est un conseil personnel et je pense qu’il a réussi quelque chose de plutôt positif avec cette finale de la CAN 2019’’, a déclaré l’ancien arrière droit des Lions à l’APS, en marge de l’émission Sports 2S (privée) consacrée au bilan de la 32-ème édition de la Coupe d’Afrique des nations.

‘’Aliou Cissé a réussi une belle coupe du monde (2018) en dépit de l’élimination au premier tour et surtout une finale de CAN et je préfère le voir sortir par la grande porte’’, a indiqué l’ancien coéquipier d’Aliou Cissé, finaliste de la CAN 2002 et quart de finaliste de la coupe du monde de la même année.

‘’C’est tout juste mon avis mais à lui de voir ce qu’il a envie de faire, parce qu’une finale de CAN, ça n’arrive pas tous les jours en dépit de la frustration d’être passé à côté d’un titre continental’’, a-t-il par ailleurs ajouté.

Nommé en mars 2015 à la tête de l’équipe nationale, Aliou Cissé a conduit la sélection en quart de finale de la CAN en 2017 et en finale de la même compétition deux années plus tard.

Le sélectionneur national a permis au Sénégal de prendre part au Mondial 2018 en Russie. Il a prolongé en mars dernier son contrat à la tête de l’équipe nationale jusqu’en 2022 avec une substantielle revalorisation salariale.

SD

Dakar, 30 juil (APS) – L’équipe du Sénégal a besoin d’être régénérée avec du sang neuf, notamment à certains postes, en vue des échéances de 2021, estime l’ancien arrière droit des Lions Ferdinand Coly. « Les échéances vont vite arriver, mais malgré tout il faudra du sang neuf », a confié Coly à l’APS, en marge de l’émission « Sports 2S », diffusée lundi soir sur la chaîne privée 2STV. Ferdinand Coly souligne également qu’il est nécessaire d’engager une dynamique de remobilisation après la finale ratée de la CAN 2019, estimant que certains postes ont besoin d’être renforcés. « Du sang neuf doit être apporté sur le côté droit avec (Youssouf) Sabaly qui doit pouvoir jouer à son véritable poste », a indiqué l’ancien arrière droit des Lions.

Selon lui, la sélection sénégalaise a besoin d’un gaucher en renfort sur le côté gauche de sa défense. « Au milieu de terrain, on aura besoin de plus de qualité technique tout comme au poste d’attaquant », a ajouté le capitaine des Lions à la CAN 2006.

« Nous avons besoin d’impulser une nouvelle dynamique parce que d’abord il y a des joueurs qui ont beaucoup joué cette saison », a-t-il argumenté, insistant sur la nécessité de prendre en charge une telle donnée.

SD/ASG/BK