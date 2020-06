Une annonce dès 18h

Face à la crise du coronavirus en France, la 73e édition du festival de Cannes a finalement été reportée : “En raison de la crise sanitaire et face à l’évolution de la situation, le 73e Festival de Cannes ne pourra se tenir aux dates prévues du 12 au 23 mai prochains. Plusieurs hypothèses sont à l’étude afin d’en préserver le déroulement, dont la principale serait un simple report , à Cannes, fin juin, début juillet 2020″, a expliqué un communiqué. Et finalement, le festival de Cannes aura bel et bien lieu. Dans un autre communiqué, l’organisation de l’événement a fait de nouvelles révélations : “Nous avons commencé depuis hier soir de nombreuses consultations dans le milieu professionnel en France et à l’étranger. Elles s’accordent sur le fait que le Festival de Cannes, qui est un instrument essentiel de soutien à l’industrie cinématographique, doit continuer à étudier l’ensemble des éventualités permettant d’accompagner l’année cinéma en faisant exister les films de Cannes 2020 d’une manière ou d’une autre. Chacun sait que de nombreuses incertitudes règnent encore sur la situation sanitaire internationale. Nous espérons être en mesure de communiquer rapidement sur les formes que pourrait prendre ce Cannes 2020”.

C’est donc sous une nouvelle forme que le Festival de Cannes aura lieu. En attendant l’événement, la liste des 50 films choisis sera dévoilée par Thierry Frémaux et Pierre Lescure ce mercredi 3 juin au soir sur Canal+. Ce sera depuis l’UGC Normandie à Paris que l’annonce sera diffusée en clair à partir de 18h. Les longs-métrages sélectionnés auront tous une date de sortie comprise entre juin 2020 et avril 2021. La soirée sera suivie par des éditions de L’info du vrai, à 19h et du Cercle à 20h. Les heureux élus bénéficieront d’un label Cannes 2020, créé exceptionnellement pour accompagner sur carrière lors de leur soierie en salles. Selon des informations de Variety, The French Dispatch de Wes Anderson, Another Round de Thomas Vinterberg et Comes Morning de Naomi Kawase devraient faire partie de la sélection du Festival de Cannes 2020.

Par Alexia Felix