Festival de Cannes: le film de Mati Diop racheté par le géant américain

L’histoire est en marche ! Après avoir arpenté les marches du Festival de Cannes, au bout duquel elle a décroché, le samedi 25 mai 2019, le Grand Prix, la réalisatrice sénégalaise Mati Diop, a de quoi rester encore sur son nuage. Son film « Atlantique », co-produit par Cinekap, sera disponible très bientôt sur la plateforme de diffusion NETFLIX, qui de plus en plus, cherche à pénétrer le marché africain du cinéma.

A travers un communiqué, le géant américain a annoncé avoir racheté les droits de distribution du long-métrage qui, par un récit tendre et poignant, raconte l’histoire d’une jeune fille de 17 ans, Ada, dont le cœur bat pour un Suleiman, un jeune désœuvré au point de tenter l’aventure de traverser l’atlantique, avec sa bande de copains, après que le dur labeur pour bâtir un tour, Atlantique, est resté vain.

Les abonnés de Netflix pourront bientôt s’offrir le chef d’œuvre de la fille de l’artiste musicien sénégalais Wasis Diop et nièce de Djibril Diop Mambety, lui-même cinéaste ayant vécu Cannes, 27 ans plus tôt avec son film, « Hyènes ». Toutefois, les droits de diffusion du film « Atlantique », quoi que mondiaux pour Netflix, ne sont pas valables pour certains pays que sont la Chine, la Suisse, la Russie, la France, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg.