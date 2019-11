Pape Diouf et son orchestre vont prendre part au festival de musique de Dresde, en Allemagne. Ce, dans la mythique salle de Kulturpalast. Le leader de la Génération consciente va participer aux festivités marquant les 43 ans d’histoire du festival de Dresde, où joueront des mastodontes de la musique mondiale, comme Eric Clapton et Sting. Ce rendez-vous lui a été décroché par le label New African production. Ce dernier, obtient ainsi un premier grand festival pour le leader de la Génération consciente, Pape Diouf, dans le circuit professionnel de la World music.