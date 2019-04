Festival Téranga à Paris : 80% des demandes de visas rejetées, les organisateurs montent au créneau

Ibou Thiombane de « Domou Djoloff » et les partenaires du festival Teranga ont fait face à la presse ce lundi 15 avril 2019 pour revenir sur leur différent avec l’ambassade de France.Ibou Thiombane ne compte pas laisser l’affaire parce que ce n’est pas pour la première fois que l’ambassade de France leur refuse des visas.

La première édition du Festival Teranga Sénégal. 2 jours de fêtes, week-end de fête avec 32 Artistes repartis sur 4 Evénements.

Malheureusement, les promoteurs pensent si l’ambassade de France ne revoit pas les dossiers, ils vont devoir annuler la soirée du dimanche. Plus de 80% de demande de visas ont été rejetés et les frais non remboursables.

Un projet de 200 000€ pour exporter la musique sénégalaise dans l’international. Mais, un projet qui risque de capoter si l’Etat du Sénégal ne prennent pas des mesures sur cette histoire.

Le programme prévu se présente comme suit : Samedi 20 Avril 2019 de 20h à Minuit, Urban Music Show avec Nitdoff, Dip, Simon, Safari, Suadu, Neega Mass, Sidyson, Ness, Job sa Brain & Cherifou.

De Minuit à 6h avec Viviane, Thiopet, Aida Samb, Sidy Diop, Momo Dieng, Thiat Seck, Tarba Mbaye, Dieyna.

Dimanche 21 Avril 2019 de 20h à Minuit soirée Spécial Pâques avec Fulgence Gackou en concert live suivi d’un Nguel avec Do Mama & Dokostyle. De Minuit à 6h avec Pape Diouf, Assane Ndiaye, Salam, Pape & Cheikh, Yoro Ndiaye, Daba Seye, Pendo.