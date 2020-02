PUBLICITÉ

Nous avons lu pour vous le livre du journaliste Pape Alé Niang intitulé “Scandale au cœur de la République : le dossier du COUD”. Vous allez découvrir dans cette vidéo comment Cheikh Oumar Hanne et ses proches ont réussi à détourner des milliards de FCFA au sein du COUD, avec des surfacturations et des marchés gré à gré. Et ce, sous la protection de Macky Sall qui refuse jusqu’à présent d’envoyer le rapport de l’OFNAC à la justice. Il a par ailleurs promu l’ancien directeur du Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD) Ministre de l’enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation puis renvoyé Nafi Ngom Keita qui avait commandité l’enquête.

xalaat tv