Le Directeur des services fiscaux de Thiès, Djiby Sy et le ministre de l’économie numérique et des télécommunications, Ndèye Ticket Ndiaye Diop étaient respectivement le parrain et la marraine de la 28 ème édition de la Foire internationale de Dakar (FIDAK) 2019 du pavillon de Thiès. Occasion saisie par le parrain, Djiby Sy, pour inviter les groupements de femmes qui s’activent dans la transformation des produits locaux à se formaliser dans le cadre de leur autonomisation. La marraine, Ndèye Ticket Ndiaye Diop a pour sa part magnifié, cette initiative des femmes, non sans souligner qu’elle va mettre la main à la pâte pour les appuyer. Car, à l’en croire, ces femmes sont en droite ligne avec la vision du Président Macky Sall pour atteindre l’émergence.





