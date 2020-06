Comme déjà mentionné, la FIFA annonce le report des dates de septembre. Ainsi, il n’y aura pas de matchs internationaux dans deux mois. Ceci après les reports des rencontres de mars et juin.

L’annonce est contenue dans les résolutions de la réunion du Conseil de la FIFA ce jeudi. En raison du coronavirus, il n’y aura pas de dates pour les confédérations asiatique (AFC), africaine (CAF), amérique centrale et latine (CONCACAF) et de l’Océanie (OFC) en septembre. En revanche, l’UEFA (Europe) et le Conmebol (Amérique du Sud) pourront jouer.

Par ailleurs en juin 2021, la FIFA décide d’étendre les dates internationales de 7 jours afin d’avoir 4 matchs, au lieu de 2. Ceci pour la CAF, l’AFC, Concacaf et OFC.

Egalement, le Conseil de la FIFA a approuvé un montant d’1,5 milliard de dollars pour assister les associations membres en cette période de coronavirus.

Africa Top Sports

L’article FIFA : Pas de matchs internationaux en Afrique en septembre est apparu en premier sur Snap221.info.