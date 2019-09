Tout juste après la fin de la cérémonie, les votes des trois finalistes ont été dévoilés par la Fifa. Lionel Messi, qui arrive en tête des voix, avec 46 points, a voté pour Sadio Mané, puis Cristiano Ronaldo et son partenaire de club Frankie De Jong. Un choix cohérent de la pulga puisque dans l’émission Rmc, l’un des journalistes français présents sur le plateau avait clairement indiqué que le Barcelonais, interrogé sur le meilleur joueur de l’année, avait cité l’enfant de Bambali, qui arrive à la 5e place avec 23 points derrière Salah qui en compte 26. A rappeler que Sadio Mané, c’est 56 matchs pour 27 buts et 4 passes décisives, avec le titre de Ligue des champions, celui de vice-chmpion d’Angleterre et une deuxième place à la dernière Can. Virgil Van Djik a voté pour Messi et ses deux partenaires en club Mohamed Salah et Sadio Mané. Quant à Cristiano Ronaldo, il avait porté ses voix sur De Light, De Jong et Mbappé.