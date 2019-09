Lionel Messi a remporté hier, lundi 23 septembre 2019, pour la première fois, le trophée du Fifa The Best de l’année. Mais à la grande surprise de certains, non seulement les deux attaquants Africains de Liverpool sont absents de la liste de l’équipe type de Fifa The Best, mais zappés du trio pour le trophée du meilleur joueur de cette année.

Étonnement et frustration

Cette situation a surpris plus d’un acteur du football, surtout les anciens professionnels du football africain, comme Alassane Ndour, ancien international sénégalais, qui a pris part à cette manifestation de distinction des meilleurs (Fifa The Best 2019).

Joint par Senego, depuis Milan où il se trouve actuellement, l’ancien milieu récupérateur de l’équipe nationale du Sénégal a dit toute sa surprise et exprimé toute sa frustration du fait que Sadio Mané et Mohamed Salah ne figurent ni dans l’équipe type de la Fifa ni dans le trio du Fifa The Best.

Situation inadmissible

« Je trouve inadmissible de ne pas voir le nom de Sadio Mané et de Mohamed Salah dans l’équipe type du Fifa The Best. Sadio Mané méritait au moins d’être sur le podium pour le Ballon d’or vu la saison qu’il a faite avec Liverpool », a indiqué Alassane Ndour joint par Senego.

« Sadio Mané, pour ce qui le concerne particulièrement, a été co-meilleur buteur en premier ligue. Il a aussi remporté la Ligue des champions, sans occulter sa grande influence en équipe nationale. En plus de cela, il est finaliste de la CAN, même si la celle-ci n’est, peut être pas, si importante pour gagner le Ballon d’or du Fifa The Best », rappelle cet ancien des Lions de 2002.

Règles à revoir

« Apparemment, ce sont les journalistes internationaux qui élisent les joueurs et c’est par rapport à leurs performances individuelles et collectives de la saison. Donc aujourd’hui, les performances de Sadio Mané de la saison dernière devraient lui permettre de monter sur le podium du Fifa the best et d’être dans l’équipe type Fifa the best 2019 », a ajouté Alassane Ndour.

Paradoxe

Pour rappel, même Messi, lui-même élu le Best de la saison, a voté pour Sadio Mané. Ceci a, en outre, réconforté notre interlocuteur, depuis Milan, qui pense qu’il est temps que les « modalités et critères d’éligibilité du joueur de la Fifa soient revus ».