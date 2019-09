La Fifa vient de dévoiler le vainqueur du trophée The Best. Lionel Messi a été élu meilleur joueur de la saison 2018-2019 devant le Néerlandais Virgil Van Dijk et Cristiano Ronaldo, qui n’avait pas fait le déplacement. Quant à Sadio Mané, il a été classé 5e devant Mohamed Salah.

Messi The Best

Meilleur buteur européen de la saison (36 buts) devant Kylian Mbappé et vainqueur de la Liga avec le FC Barcelone, l’Argentin succède à Luka Modric. Virgil Van Dijk arrive à la deuxième place et le Portugais Cristiano Ronaldo ferme le podium. Excellent durant la saison 2018/2019, Sadio Mané qui méritait sa place parmi les finalistes occupe la cinquième place derrière son coéquipier à Liverpool Mohamed Salah.

Sadio Zappé de l’équipe type

Etre dans l’équipe type de l’année de la Fifa devrait être une consolation pour le Sénégalais. Mais l’attaquant des Reds, co-meilleur buteur de la Premier League et Champion d’Europe, attendra encore pour être honoré par la FIFA. Le Lion de la Teranga, malgré toutes ses performances et statistiques n’a pas pu convaincre la Fifa. Il a été zappé du onze type. Un onze type plus que surprenant.

L’incohérence de la FIFA

Mais qu’arrive t-il à la FIFA. Comment expliquer que, Sadio Mané (5e, 23 pts), mieux classé que Mbappé (6e, 17 pts) et Hazard (8e, 16 pts), est zappé de l’équipe type de l’année au profit du Parisien et du Merengue ? C’est incohérent !