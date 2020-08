in Sénégal

by

Fille « égorgée » par son père : le film de l’horreur (Vidéo)

Libération refait le film du meurtre de la fille de 6 ans tuée par son père douanier aux Mamelles. Alors que sa fille était dans la salle de bain en train de se brosser, le Colonel Mouhamadou Sall l’a surpris par le dos.

Dans un excès de colère, il attrape les cheveux de sa fille avant de cogner violemment sa tête sur le lavabo qui a éclaté en mille morceaux.

Un des débris est entré carrément dans la gorge de la fille qui est morte sur le coup.

La femme du douanier a tenté de suicider. Alors que La jumelle de la victime est inconsolable. Cet article Fille « égorgée » par son père : le film de l’horreur (Vidéo) est apparu en premier sur Sunubuzz. Tableau Borom Touba 77 266 63 63

Fille « égorgée » par son père : le film de l’horreur (Vidéo) was last modified: by