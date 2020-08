in Sénégal

Fille tuée par son père : Le douanier dit pourquoi il a tué sa fille

Nouvelles révélations dans l'affaire de la fille de 6 ans tuée, dimanche dernier, de façon atroce, par son père. Le colonel des douanes justifie son meurtre en confiant aux gendarmes qu'il est investi d'une nouvelle mission : sauver l'humanité. Mouhamadou Sall soutient que le premier acte de sa mission est de «sacrifier» sa fille Mansoura qui porte ce nom en hommage à Serigne Mansour Sy, le défunt Khalife général des Tidianes. «Ne regardez pas son sang, c'est du sang prophétique», a-t-il conseillé aux enquêteurs, rapporte le journal Libération. Sall ajoute que sa femme, comme Khadija, épouse du prophète Mohamed (PSL), avait un rôle à jouer dans cette mission. Face à ces délires, les gendarmes l'ont conduit sous bonne escorte à l'hôpital psychiatrique de Fann.

