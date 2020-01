Les présumés auteurs du meurtre de Ndiaya Guèye ont passé la nuit dernière en prison. Un peu plus tôt, ils ont été déférés au parquet où ils ont été inculpés avant d’être placés sous mandat de dépôt. Ils sont poursuivis pour meurtre, complicité de meurtre, association de malfaiteurs, inhumation sans autorisation et détention et vente de chanvre indien.

Ndiaya Guèye, 2 ans, a été retrouvée mort égorgée dans une maison et emballée dans un sac en plastique. L’enquête ouverte par la police Diamaguène (Mbour) a conduit à l’arrestation de ces suspects dont A. Mboup soupçonné d’être l’auteur principal du meurtre. Lors de la perquisition de son domicile, la police a trouvé six cornets de chanvre indien et deux paires de ciseaux.

leral

Benne 3 essieux RENAULT DXI 450 en très bon état année 2008 776356194

Faites défiler vers le bas pour le prochain article