« Le président de la République va respecter la tradition en prononçant, le 31 décembre à 20 heures, son discours de nouvel an. Histoire de formuler des vœux pour ses concitoyens et évoquer certaines grandes questions d’actualité. Macky Sall en profitera pour annoncer des mesures pour le nouvel an. Dans un contexte marqué par une vive polémique née de la hausse du prix de l’électricité, il va devoir s’expliquer. Lui qui avait fait de 2019 une année sociale. Toutefois, le chef de l’État ne se contentera pas, cette année, d’un simple discours d’une vingtaine de minutes. Puisqu’il est prévu un face-à-face avec la presse nationale. Le grand oral est prévu ce mardi à 21 heures. Il durera le temps d’un match de football, c’est-à-dire 90 minutes », écrit Kritik.

Le journal d’ajouter : « Ce débat ne devrait pas être ouvert à tous les journalistes. D’après nos sources, toute la presse est invitée à couvrir le face-à-face, mais un groupe de journalistes a été ciblé pour interroger le chef de l’État. Ces derniers auront la latitude d’interroger Macky Sall sur les questions économiques, sociales, politiques, géopolitiques… Mais, ils ne seront pas les seuls à poser des questions au chef de l’État. La communication de la présidence de la République prévoit également de donner la parole aux citoyens qui pourront poser leurs questions à travers un micro-trottoir, mais aussi par le biais des réseaux sociaux. Une belle initiative qui rompt avec la préférence accordée, en toutes circonstances, aux médias occidentaux ».

