En Ligue 1 depuis janvier, Moussa Wague pourrait retourner en Espagne. Le championnat étant terminé en France, le latéral sénégalais prêté à Nice, veut continuer les entraînements en groupe avec ses anciens coéquipiers.

Ce qu’il ne peut faire actuellement avec Nice qui termine à la 5e place cette saison et qui reprendra les entrainements collectifs qu’à partir du 15 juin pour la présaison 2020-2021. Selon le média espagnol AS, Wague a consulté la possibilité de pouvoir revenir à Barcelone pour se maintenir en forme avec le reste de ses coéquipiers et pouvoir travailler avec plus de professionnalisme. Ainsi, le club espagnol est en train d’étudier la situation car Barcelone est également intéressé à ce que le joueur garde la forme au cas où il pourrait entrer dans une opération cet été.

L’entraîneur Quique Setien pourrait donc compter sur lui même s’il ne sera pas aligner pour les matchs des blaugrana. Rappelons que Moussa Wague est preté à Nice jusqu’à la fin de la saison et cela depuis le mercato d’hiver. Le club français a la possibilité d’acheter le finaliste de la CAN 2019.

wiwsport.com

