Il y a eu un nouveau changement radical au bureau des passeports. Le nouveau commissaire du bureau des passeports met fin à l’anarchie et au racket. Ce qui fait que les Sénégalais pourront désormais obtenir leur passeport en 48 heures sans intervention.Dans les locaux du bureau des passeports, les bancs en bois de la salle d’attente, on aussi été remplacés par des chaises plus confortables. En outre, un nouveau guichet a été installé pour les personnes à mobilité réduite et les personnes âgées. Une équipe est dédiée au traitement des requêtes en instance.

Le nouveau commissaire ne s’arrête pas là. Il revoit les horaires de travail. Désormais le service démarre à 7 h 30 mn au lieu de 8 h 30 mn et se poursuit jusqu’à 18 h 30 mn

« Et tant qu’il y a un usager qui se présente, on est obligé de rester au-delà de cette heure. Il y a un sous-officier qui se charge de la discipline interne pour réduire au minimum les récriminations. Toutes les sollicitations qui nous sont transmises au cours de la journée sont traitées avec diligence et en un temps record », informe nos confrères de Dakaractu.

